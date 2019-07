Tagong Harns by Koetille renovearre

In romme farwei, in nije wâl, in better útsicht foar de bewenners en it takomstich bedriuweterrein Oostpoort kin fia it Van Harinxmakanaal berikt wurde. Dat is it resultaat fan ’e gearwurking tusken de gemeente Harns en de Provinsje Fryslân yn Koetille, Harns.

Yn ’e mande mei de provinsje Fryslân waard it Van Harinxmakanaal ferbrede en de wâl opkreaze. Dat wie nedich om’t yn ’e takomst foar it ferfier ferlet is fan in bredere wetterwei. Mei it fergrutsjen is in knyppunt yn ’e farwei weinommen. De kaaidyk wie ek oan grut ûnderhâld ta.

Wethâlder Harry Boon fan Harns: “Yn gearwurking mei de provinsje hawwe wy de gemeente Harns wer in bytsje moaier makke. It is geweldich dat omwenners, it bedriuwslibben en skipfeart dêrfan profitearje kinne.” Jan Doornbos, Provinsje Fryslân: “It is geweldich dat wy it wurk mei wurk kombinearje kinne. Troch sirkulêr en yntegraal tinken en wurkjen kinne wy ​​ús materialen effisjint brûke.”

Wurkje mei wurk

Op lokaasje Koetille yn Harns is echt wurk mei wurk makke. Grûn dy’t frijkaam nei de bou fan de N31, is opslein yn depot Oostpoort op ’e oare kant fan Koetille by it kanaal lâns. Dy grûn wurdt brûkt foar de oanlis fan de fiskmigraasjerivier yn Koarnwertersân. De grûn út de ferbreding fan it kanaal wurdt dêr ek foar brûkt. It wurk foar de ferbreding fan de farwei is kombinearre mei it opknappen fan ‘e kaaidyk.