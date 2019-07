Syryske likegnizer yn Nederlânske finzenis

De rjochtbank yn De Haach hat de 24-jierrige Oussama A. feroardiele ta in finzenisstraf fan achtel jier. De man wenne yn Utert, mar wie nei Syrië ta set, dêr’t er him bekweadige hat oan oarlochsmisdieden. De man hat him oansletten by de terroristyske organisaasje IS. Hy waard bekend om’t er op Facebook in foto ferspraat hat dêr’t er gnizend stie neist it lichem fan in man dy’t krekt fermoarde en oan in krús hongen wie. De rjochter oardiele dat de fertochte ta utering brocht dat it slachtoofer “als trofee moet worden gezien”. Dat is in oertrêding fan ‘e konvinsje fan Geneve.

In oare Syriëgonger, de 25-jierrige Reda N., hat fyftel jier sel krige. Hy wenne foar’t er nei Syrië ta gie yn Leien. Yn Syrië makke er lykas A. diel út fan IS. Beide manlju ûntkenne dat se skuldich binne. Hja sizze dat se as ferplegers yn in Syrysk sikehûs wurken en dat de foto’s tsjinnen om har “te bewizen as moslim”. A. wol ek hawwe dat er op ‘e foto mei de deade man net gniisde. “De schaduw trok mijn mondhoek omhoog”, sei er. Foto’s dêr’t er op stie mei wapens yn ‘e hân wiene neffens A. om yndruk te meitsjen op froulju. De leanlist fan IS, dêr’t er op stie, wie neffens him net korrekt.

Earder hat in Turkske rjochtbank it twatal al feroardiele foar lidmaatskip fan in terroristyske organisaasje, mar hja giene yn heger berop en waarden yn ôfwachting dêrfan it lân út set. De tiid dy’t de twa yn Turkije yn ‘e finzenis trochbrocht hawwe, wurdt fan de selstraf ôflutsen. De twa binne frijsprutsen fan it ronseljen fan oaren foar terroristyske aktiviteiten, mei’t dêr gjin genôch bewiis foar wie.

It is foar it earst dat in Nederlânske rjochter Syriëgongers feroardielet foar oarlochsmisdieden. Oare Syriëgongers waard it minder swiere ‘oansetten ta terrorisme’ as lêst foarlein.