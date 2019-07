De plysje hat freed yn ‘e Iselmar by Makkum it lichem fûn fan in deade frou. It hat bliken dien dat it gie om in 43-jierrige Sweedske toeriste. Hja wie mei famyljeleden op fakânsje yn Fryslân en is tongersdei fan in flot fallen. De plysje hie tongersei om har socht, mar koe har doe net fine.