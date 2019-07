Supermerk LIDL biedt ekskús oan foar “ongemak” fan Frysk pratend personiel

Dat der yn Fryslân Frysk praat wurdt, is net foar elkenien fanselssprekkend. In frou út IJmuiden dy’t nei Lauwerseach ferhuze is yn Dokkum om boadskippen gie, steurde har deroan dat it personiel Frysk tsjin har prate. Hja neamde Karwei en Lidl as winkels dêr’t dat barde en melde dat yn jannewaris op Twitter.

Lidl reagearre fia in meiwurker dy’t Dave hite. Hy bea út namme fan Lidl twaris ekskuzes oan, neamde de taalsituaasje in “ongemak” en skreau dat der in melding nei it filiaal gean soe, sadat se der dêr oer prate koene. Yn in earste reaksje neamde Lidl it Frysk ek “een buitenlandse taal”.

De frou hie it earst oer “stug Fries” en oer “een jongeman achter de kassa die het vertikte” om Nederlânsk te praten, mar reagearre yn oare berjochten begrypfoller. “Praat dan Nederlands of eventueel langzamer en duidelijk” skreau hja.

It is net bekend oft der wolris klanten klage hawwe oer personiel dat “it ferpoft om Frysk te praten” en oft Lidl dêr ek op reagearre hat.

