Subsydzjeregeling 75 jier frijheid Fryslân

Organisaasjes dy’t takomme jier wat spesjaals dwaan wolle om te betinken dat Fryslân dan 75 jier frij is, kinne besykje om dêr in subsydzje fan de provinsje foar te krijen. Dêrby kin tocht wurde oan bysûndere betinkingen, lesprogramma’s en it meitsjen fan films.

Wichtich is dan wol dat it projekt te krijen hat mei de Fryske situaasje en dat it projekt unyk is. Der wurdt maksimaal 40 persint fan de projektkosten takend en nea mear as 100.000 euro. De provinsje hat der 400.000 euro foar beskikber.

It oanfreegjen fan subsydzje kin dien wurde fan 27 augustus oan en mei 6 septimber.

Mear ynformaasje stiet op www.fryslan.frl /75jaarvrijheid.