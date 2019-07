Studinten bouwe duorsum bijehotel op Welcome to The Village

Ofrûne wike wiene fiif studinten fan ferskillende universiteiten en hegeskoallen foar Omrin yn it spier op het DOARPeilân fan it festival Welcome to The Village by Ljouwert. Juster presintearren se harren duorsume ûntwerp. As de testresultaten posityf binne wurdt it bijehotel yn produksje nommen en by ûndergrûnske konteners fan Omrin set.

Mei-inoar it bioferskaat stimulearje is foar Omrin wichtich om sa de wrâld moaier en skjinner te meitsjen. Dêrom dat in festival en in ôffalferwurker mei sirkulêre ambysjes mei-inoar gearwurkje. Net allinne op it mêd fan duorsume ôffalferwurking mar ek op dat fan bioferskaat. De studinten wurken oan in robúst bijehotel, dat oan de nedige betingsten foldwaan moast. It moat bygelyks maklik yn searje nei te meitsjen wêze om it op grutte skaal útsette te kinnen.

Sûnt yn maart fan dit jier fyftjin organisaasjes it Bijepakt ûndertekenen set Omrin him yn foar mear bioferskaat op Ekopark De Wierde en dêrbûten, want “sûnder bioferskaat gjin sirkulêre ekonomy”.