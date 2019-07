Strân



Ik wol mei dy nei ’t strân,

it is al efkes lyn,

te rinnen hân yn hân

yn ’e hurde wyn.

Do rûnst dêr mei dyn hûn,

ik spruts dy samar oan,

it gelok haw ik doe fûn

by stoarm op it strân.

Hieltyd as it waait,

dan tink ik der wer oan

wêr’t it foar my om draait

en wol ik mei dy nei ’t strân

lykas de earste kear

dat ik dy dêr seach;

ek al wiene der folle mear

’k hie foar dy allinne each.

No is ’t allegearre dien,

do kaamst oan dyn ein,

it is sa hurd gien,

ik wie alhiel ferslein.

As ik allinne rin op ’t strân

fiel ik noch ús bân.

Ik lûk in hert yn ’t sân

en fiel dyn hân yn myn hân.

Sjoerd F. Talsma