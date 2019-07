Spanje wol wer in Katalaanske presidint ôfsette

Justysje yn Spanje wol de Katalaanske presidint Joaquim Torra ferfolgje. Torra is de tredde Katalaanske presidint op rige dy’t in rjochtsferfolging efter de broek kriget. Syn foargongers Artur Mas en Carles Puigdemont moasten dêrtroch opstappe. Puigdemont libbet op it stuit yn ballingskip yn it Belzelân, om’t er noch oppakt wurde kin.

Torra sil ferfolge wurde, om’t er fersierings fan oerheidsgebouwen net ferwiderje litten hat. It giet om giele linten dy’t op ‘e gevels en yn gebouwen fan ‘e Katalaanske oerheid oanbrocht wiene. De linten binne in symboalysk protest tsjin de opsluting fan politisy út it foarige parlemint en regear fan Kataloanië en oaren dy’t warber west ha foar in ûnôfhinklik Kataloanië. Torra seit dat er de linten net ferwiderje koe, omdat dy dêr hongen yn opdracht fan it Katalaanske parlemint. Yn ien gefal hat de plysje in giel lint ferwidere. Torra hat der doe in wyt lint foar yn it plak hingje litten.

As Torra feroardiele wurdt, dan mei er twa jier gjin offisjeel amt beklaaie. Hy moat dan ek opstappe as presidint fan Kataloanië. In apart detail is dat justysje it beslút om Torra te ferfolgjen op Twitter set hat foardat de politikus der sels berjocht oer krige hie.