Sneon gleon, snein rein

Wa’t de waarmte sa sêd is as spuid spek, moat noch efkes hoekhâlde. Sneon bliuwt koade oranje fan krêft. Dat is noch in gleone dei, mar snein komt der reinwetter en dan sakje de temperatueren gâns.

Freedtejûn kin yn Súd-Nederlân al swierwaar foarkomme. It wurdt dêr dan ek in stik frisser. Noard-Nederlân bliuwt noch efkes waarm, mar snein wurdt yn it hiele lân reinwetter mei mooglik tongerbuien ferwachte.