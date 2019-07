Sneintejûn reinwetter

Fan ‘e middei wol it yn Fryslân op guon plakken reine. Der kinne ek tongerbuien foarkomme. Temperatueren kinne oprinne oan tritich graden ta. Der waait in koeltsje út it easten of noardeasten wei. Fannacht sakket de temperatuer nei in graad of achttjin. Moandei komme hjir en dêr buien foar. It wurdt dan in graad of 22.

Yn it suden fan Nederlân is it al frisser. Yn Seelân wurdt it snein net waarmer as 20 graden.