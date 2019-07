Sintrale ôfstânsbetsjinning fan brêgen sa sirkulêr mooglik

It bouteam dat oan ’e slach giet mei de nije sintrale foar ôfstânsbetsjinning fan brêgen, is tiisdei 9 july offisjeel úteinset. It wurk is gund oan Bougroep Dijkstra Draisma. De provinsje wol dat der in sa sirkulêr mooglik gebou set wurdt. Dat betsjut ûnder oaren dat mei safolle mooglik brûkte materialen en werbrûkbere grûnstoffen boud wurdt.

Oan de westkant fan Ljouwert bout de provinsje in nije sintrale foar de betsjinning fan sa’n fjirtich provinsjale en gemeentlike brêgen: it Swettehûs. Neist dat it in wurkplak foar sawat tweintich brêgebetsjinners wurdt, docht it nije gebou en terrein skielk tsjinst as útfalsbasis foar provinsjale meiwurkers farweibehear, nautyske saken en de technyske tsjinst foar ûnderhâld fan brêgen en slûzen.

Deputearre Fokkens lange tiisdei symboalysk in brêgewachtersklompke oer oan direkteur Dijkstra fan Bouwgroep Dijkstra Draisma. Hja frege dêrby om it klompke in twadde libben te jaan yn it nije gebou, hielendal passend by de sirkulêre tinkwize. Yn it bouteam wurket de provinsje gear mei de Bouwgroep en ûnderwiis- en kennisynstellingen om mei-inoar in gebou te realisearjen dat sa sirkulêr mooglik is. Fokkens: “Fantastysk dat wy hjir de kâns krije om sirkulêre ekonomy werklik yn ús eigen bedriuwsfiering te ferweevjen. Dat past hiel goed by dit projekt en by de ambysje om koprinner te wêzen yn de sirkulêre ekonomy.

Tydlike betsjinningssintrale

Brêge Dronryp, de Sudergoabrêge yn Warkum en de Van Panhuysbrêge yn Tsjerkwert binne koartby oergien op ôfstânsbetsjinning út de tydlike betsjinningssintrale wei. Dat is it eardere projektburo Vrij-Baan en ek de lokaasje foar de nijbou fan it Swettehûs. Dêrwei wurde op dit stuit tsien brêgen op ôfstân betsjinne. Begjin takom jier giet de bou fan start. It Swettehûs is oer twa jier klear foar gebrûk.