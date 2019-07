Salman Rushdie gadingmakker grutte priis foar net-publisearre boek

It boek Quichotte fan de Yndiaask-Britske skriuwer Salman Rushdie moat noch útkomme, mar it stiet al op ‘e tiplist foar de Booker Prize, ien fan ‘e wichtichste literatuerprizen fan ‘e wrâld. Neffens de sjuery is Quichotte ‘in fernimstige skelmeroman oer it hjoeddeiske Amearika, mei al syn opskuor en gekte’.

De 72-jierrige Rushdie hat de priis al ris earder wûn. Dat wie yn 1981. Doe krige er de priis foar syn boek Midnight’s Children. It makke him wrâldferneamd en syn heitelân Yndia pronke mei him. Dat feroare yn 1989, doe’t de Iraanske geastlik lieder Komeiny Rushdie fûgelfrij ferklearre, om’t er mei syn boek Satanic Verses (yn Nederlân bekend as De duivelsverzen) de profeet Mohammed misledige hawwe soe. Hy moast tolve jier lang ûnderdûke en der stiet noch altyd in priis op syn holle.

Yn 2012 ferskynde it boek Joseph Anton, dêr’t Rushdie syn ûnderdûktiid yn beskriuwt.

Op ‘e tiplist foar de Booker Prize steane trettjin skriuwers en boeken. Op 3 septimber wurdt de toplist buorkundich makke. Wa’t de winner is, wurdt op 14 oktober bekendmakke.

De folsleine tiplist sjocht der sa út: