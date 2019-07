Saakkundige: ‘Wangedrach Marokkaanske asylsikers komt troch frustraasje’

As dúdlik wurdt dat jo gjin ferbliuwsfergunning krije, dan reitsje jo miskien frustrearre. Dat seit Marokkosaakkundige Jan Hoogland yn it Dagblad van het Noorden. Hy reagearret op it wangedrach fan Marokkaanske asyloanfregers. Hja soargje foar oerlêst yn it Grinslânske Ter Apel. Om de oerlêst yn reguliere bussen rydt der sûnt maaie in spesjale bus tusken it stasjon fan Emmen en it asylsikerssintrum.

“We zijn allemaal gelukszoekers, toch?” seit Hoogland. Hy leit út dat de wurkleazens yn guon streken fan Marokko ôfgryslike heech is, soms wol op fjirtich persint. It ûnderwiis is min en it slagget in soad jonge minsken net om foldwaande salaris te fertsjinjen om bern te ûnderhâlden. Yn in soad beroppen binne ek gjin fakatueren. Hoogland fertelt dat er yn Marokko op besite west hat by in jurist, dy’t gjin wurk fine koe en dêrom mar in krûdehanneltsje begûn wie. Guons ferlitte dêrom it lân, yn ‘e hope dat se it earne oars wol goed krije sille. “In zekere zin kun je zeggen: ze hebben weinig te verliezen”, seit Hoogland. “En daarom gaan ze het proberen.” Hy wiist der wol op dat frustraasje fansels wangedrach net goedpraat.

Hoogland tinkt net dat minsken út Marokko benammen graach nei Nederlân ta wolle. Hy seit: “Het gaat om Europa in het algemeen. Het is in ieder geval een avontuur. Dan zijn ze een tijdje in Europa geweest. De jongeren weten waarschijnlijk ook wel dat hun thuisland weinig medewerking verleent aan het terugnemen van kansloze asielzoekers. Ze weten dat ze het waarschijnlijk een tijdje kunnen rekken.”

Hy wiist derop dat dat probleem yn oare lannen minder grut is. Frankryk, Spanje en Dútslân hawwe in ferdrach mei Marokko sletten, sadat dat lân kânsleaze asylsikers weromnimt. Hy seit dat steatssekretaris Ankie Broekers-Knol der by de Marokkaanske oerheid op oanstean moat dat dy minsken dy’t om ‘e nocht nei Nederlân kommen binne ek weromnimt. As Nederlân dêr finansjele stipe foaroer set, dan soe dat wolris slagje kinne, seit er.