Reuzetyk yn Drinte

Yn it Drintske Odoorn is in reuzetyk oantroffen. It giet om in tikesoarte dy’t fan oarsprong yn waarme streken yn Afrika en Azië foarkomt, mar dy’t de ôfrûne jierren ek hieltiten faker yn Europa fûn wurdt.

De reuzetyk of hyalomma marginatum, is dûbeld sa grut as in gewoane tyk. Hy is ek folle flugger as de bekende skieppetyk en kin in proai minutenlang efterneisitte. De tyk is gefaarlik foar minsken, om’t er allegear sykten oerbringe kin.

De tyk út Odoorn wie besmet mei de flektyfus. Dy sykte is goed te behanneljen.