Rekôrtal ynstjoerings foar Podcastpriis

Ut in rekôroantal fan 55 ynstjoerings binne de nominaasjes foar de NTR Podcastpriis 2019 bekendmakke. De oanmoedigingspriis foar jonge podcastmakkers út Nederlân en Flaanderen wurdt 1 septimber o.s. útrikt. De nominearre programma’s binne te beharkjen yn Radio Doc (NTR/VPRO) en sneins 4, 11, 18 en 25 augustus 2019 om 21.00 oere op NPO Radio 1.

Prizen

In ûnôfhinklike faksjuery bepaalt hokker fan de nominaasjes de earste en twadde priis yn ’e wacht slepe. Neist de prizen, dy’t op 1 septimber útrikt wurde, is der dit jier ek wer in Publykspriis. It programma dat op Facebook de measte likes kriget, kriget ek op 1 septimber de ûnderskieding.

Online harkje

Alle nominearre programma’s binne te beharkjen op Soundcloud, op de Facebookside fan de NTR Podcastpriis en fia it podcastkanaal fan de NTR Podcastpriis op iTunes. Alle ynformaasje oer de NTR Podcastpriis stiet hjir.