Regear mei Di Rupo en De Wever moolk?

Men soe it hast ferjitte, mar yn it Belzelân besykje de partijen sûnt de ferkiezings fan 26 maaie in regear te foarmjen. Dat is net sa maklik. Flamingen stimme benammen Flaamsksinnich, Walen benammen sosjalistysk. In protte leafde tusken de Flaamsk-nasjonalistyske N-VA en de Frânsktalige sosjaal-demokratyske PS is der lykwols net.

Dochs wolle de ynformateurs Johan vande Lanotte en Didier Reynders it besykje. Hja prate snein mei ferskate partijen en dogge kening Filip moandei in útstel foar de gearstalling fan in nij regear. Hja prate ek mei Bart de Wever fan de N-VA en Elio di Rupo fan de PS.

De ynformateurs hawwe ek politisy fan de liberale partijen Open Vld en MR, de sosjaal-demokratyske sp.a en de kristen-demokratyske CD&V frege. It wurdt net makliker, omdat de PS ek oan ‘e ûnderhannelingstafel sit foar de foarming fan it parlemint fan de Frânsktalige mienskip. Mocht dat slagje, dan is it ûnwis oft Di Rupo foar de lanlike of de regionale polityk kieze sil.