Rapporteur Feriene Naasjes pleitet foar taalplysje

“Taalminderheden binne net altiten sels yn steat om harsels te beskermjen en om it neilibjen fan har minskerjochten ôf te twingen. Wy hawwe ferlet fan spesjale taalplysje om taalrjochten te beskermjen.”

Dat seit Fernand de Varennes, in Frânsktalige Kanadees en spesjaal rapporteur fan de Feriene Naasjes op it mêd fan minderhedesaken. Hy die syn útspraak yn juny op in kongres fan taalkommissarissen.

Ferskate taalminderheden hawwe in offisjele funksjonaris by wa’t hja te plak kinne as se fan betinken binne dat har taalrjochten skeind wurde. Dat jildt bygelyks fan de Katalanen yn Spanje, de Ierskpraters yn Ierlân en de Flamingen yn België. Guon fan dy posysjes steane lykwols ûnder druk. Sa it de de Frânske taalkommissaris yn Kanada dit jier ôfskaft. De taak om op ‘e beskerming fan taalrjochten te passen is oerhevele nei de Ombudsman yn Ontario, dy’t der noch in soad oare taken by hat.

Taalrjochten binne minskerjochten, is De Varennes fan betinken. Hy wol dat taalrjochten dêrom in bettere wetlike beskerming krije, mei spesjale funksjonarissen dy’t yngripe kinne as dy rjochten skeind wurde.