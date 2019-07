Proef hurdfarren Burgumer Mar foarearst stilset

It hurdfarren op de Burgumer Mar mei fuortynienen net mear, hat de rjochtbank besletten. De oanlieding dêrta is in berop dat tsjin de proef yntsjinne is. De provinsje hellet de giele boeien dy’t it proefgebiet oanjouwe út it wetter wei. Takomme wike moandei sil de rjochtbank definityf útmeitsje oft de proef wol of net trochgean mei.

Begjin juny wiisde de provincie in part fan de Burgumer Mar oan as hurdfargebiet om der in proef mei te dwaan. (sjoch hjir) De bedoeling wie om dêr twa jier fan 15 juny oant en mei 15 septimber mei te eksperimintearjen. Sa koe ûndersocht wurde wat it effekt fan it hurdfarren op de omkriten en op de natuer wêze soe. Foarearst is de provinsje dus needsake om dêrfan ôf te sjen.