Pedofilen hosk op Amsterdamske Pride

It Amsterdamske festival Pride, dat benammen draait om homoseksuelen, is sûnt hjoed offisjeel ûnstoflik Nederlânsk erfgoed. It festival is byskreaun op de Nederlânske list. Dêr steane bygelyks ek it skûtsjesilen, draaioargels, Sinteklaas, Sint Piter en Sunderklaas op. De erkenning betsjut dat it festival tenei kâns makket op erkenning troch de UNESCO.

By Pride waard foar de sechsde kear ek in optocht hâlden, dy’t in wat minder feestlik karakter hie. Dy is derfoar ornearre om te demonstrearjen tsjin de ûnderdrukking fan homo’s yn 74 lannen.

Dat homoseksuelen it yn Nederlân soms noch dreech hawwe, fertelt psychiater Cobie Groenendijk. Hja seit dat ûnder dy groep folle mear psychyske klachten foarkomme as ûnder heteroseksuelen. “Dat komt toch door het stigma”, seit hja. In dielnimmer yllustrearre dat mei in filmke dêr’t hy en syn freon op útskeld wurde troch in foarbygongster, om’t hja inoar in tút jouwe. Hjir stiet in link.

By it festival Pride yn Amsterdam wie in taffeltsje fan pedofile-organisaasje Kinderbevrijdingsfront sneon net wolkom. De plysje hat kaartsjes mei ynformaasje oer de organisaasje yn beslach nommen. De organisaasje fan Pride wol neat mei it Kinderbevrijdingsfront te krijen hawwe.

De man dy’t as fertjintwurdiger fan de organisaasje yn it Vondelpark stie, hie fan de gemeente Amsterdam tastimming krige om te demonstrearjen. Omstanners waarden lykwols sa lilk om syn kaarten, mei teksten lykas ‘All sexual minorities should be welcome at pride’ en ‘Tenderness, Support, Love & Comfort’ dat de plysje de man frege om fuort te gean. Doe’t er dat wegere, hat de plysje syn guod meinommen. Hy mei it letter ophelje. De man is net arrestearre.