Parlemintslid wol mear oanjeften fan anty-Sorbysk geweld

Jou it altyd oan by de plysje. Dat seit Heiko Kosel, lid fan ‘e lândei fan Saksen foar de partij Die Linke, tsjin Sorbyske jongelju. Kosel makket sels diel út fan de Sorben, lykas de Friezen in taalminderheid. De Sorben wenje yn East-Dútslân, yn de dielsteaten Saksen en Brandenburch.

Kosel sprekt him út tsjin it lestichfallen en bedriigjen fan jongelju dy’t Sorbysk prate. De slachtoffers dogge lykwols faak gjin oanjefte. Kosel wiist derop dat de dieders allinnich oanpakt wurde kinne as der in oanjefte leit.

De plysje yn Saksen hat yn ‘e ôfrûne fiif jier 28 oanjeften opnommen fan minsken dy’t mei fijannelikheden te meitsjen krigen om’t hja Sorbysk praten. Goed in treddepart dêrfan wie yn 2018. Yn de measte gefallen binne de dieders neonazys dy’t neat hawwe moatte fan minderheden.