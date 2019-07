Op ûnderwettersafary yn Ljouwert

Yn Ljouwert kin men tenei op ûnderwettersafary. Men stapt yn in spesjale iepen dûkboat en it giet hinne. Wiete fuotten kriget men der net fan. It is dan ek sabeare. Realistysk is it lykwols al. Men waant jin op ’e boaiem fan ’e Waadsee of just yn it farske wetter fan in rivier. De ûnderwettersafary is ien fan ’e nije attraksjes fan it Fryske Natuermuseum.

It Ljouwerter museum hat foar fan ’t simmer noch gâns mear yn ’t fet. De tydlike útstalling Swim Fish Swim lit moai sjen wat fisken allegear meimeitsje by de fisketrek. Men komt derachter hoe tûk oft fisken mei allegear tûkelteammen omgeane.

Fûgels útinoar hâlde kin men yn de útstalling Blocbirds. Twa keunstners fan Studio 212 Fahrenheit hawwe de kleurpatroanen fan it prachtkleed fan fiifentweintich ferskillende fûgels op blokken set. Troch dêrmei te meneuveljen en te rieden wat fûgel oft ferskynt, leare besikers al boartsjendewei in protte by.

Yn ’e simmer is der boppedat in útstalling fan akwarellen mei as tema Meesteres & moeder. Fierders organisearret it museum spultsjes foar bern en in rûnlieding by draak Li-Ming. De fêste útstallings De walviszaal, Het reiskabinet van kapitein Severein, Verwonderland en Darwins zolder bliuwe útsoarte ek gewoan iepen. Fierders kinne besikers alle dagen meisjen mei in preparateur, dy’t bisten opset.