No beskuldiget Otten Thierry wer fan misbrûk fan partijjild

It rint net hielendal noflik yn de partij Forum voor Democratie. Juster berjochte It Nijs dat mei-oprjochter Henk Otten út de partij set wie. Dy beskuldiget him fan fraude. Otten ûntstriidt dat er wat misdien hat. Hjoed seit er dat partijfoaroanman Thierry Baudet partijjild foar himsels brûkt hat.

Otten wol in ‘topabbekaat’ ynhiere om him te ferdigenjen yn in proses dat er tsjin Forum voor Democratie fiere wol yn ferbân om smaad of kwealaster.

Fierders seit er dat Baudet in priveefakânsje nei Tailân mei partijjild betelle hawwe soe. It soe gean om trije- à fjouwertûzen euro. Neffens Otten hat Baudet it fersin wol fuortendaliks korrizjearre doe’t Otten him derop wiisde. Baudet seit dat der neat wier is fan Otten syn beskuldiging.

Neffens Otten wol Baudet him út ‘e partij wei hawwe, om’t er kritysk wie oer dy syn belied. Otten is fan betinken dat Baudet in te rjochtse koerts fart. Dat hat er yn april yn ‘e media sein en koart dêrnei kaam er yn opspraak. Hy moast doe ferskate funksjes dellizze.