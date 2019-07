Nij subsydzjebelied amateurkeunst yn Waadhoeke

De gemeente Waadhoeke bringt de subsydzjeregeling foar amateurkeunst by de tiid. It nije belied rjochtet him op de maatskiplike mearwearde dy’t amateurkeunst foar de ynwenners hat. Dêrom wol de gemeente tenei allinne finansjeel bydrage as de ferieningen optrede yn de eigen gemeente: kultuer as smaroalje foar de mienskip. Dêr is sawat € 100.000 foar beskikber.

Oer de nije regeling foar muzykferieningen hat de gemeentlike koepel Waadklank konstruktyf meitocht. Dy stimt mei it nije foarstel yn: ferieningen krije in fêst bedrach fan € 1000 en 30% fan de jierlikse kosten fan de ynstruksje of dirigent. De betingst is dat se twa kear yn it jier yn Waadhoeke optrede.

Sjongferieningen kinne foar in útfiering € 125 en 50% fan de kosten fan de dirigint krije. Foar toanielproduksjes mei maatskiplike mearwearde kin € 350 oanfrege wurde.

Muzyk- en toanielferieningen kinne ien kear yn it jier, foar 1 septimber, in bydrage oanfreegje. Sjongferieningen kinne efternei, binnen fjouwer wike nei de útfiering, in bydrage oanfreegje.