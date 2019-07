Nije programmearring skûtsjesilen by Omrop Fryslân

Omrop Fryslân komt mei twa spesjale programma’s om it skûtsjesilen hinne. Fan sneon 27 july ôf is der trije wiken lang fan 14.00 oere ôf in telefyzjeprogramma mei folslein en streekrjocht ferslach fan de wedstriden mei live kommentaar fan start oant finish. Jûns is der in spesjaal programma op telefyzje. Fan 18.20 oere ôf sjocht Omrop Fryslân yn ‘Skûtsjesilen 2019’ werom op de wedstriid fan de dei.

Yn it jûnsprogramma is it wedstriidferslach te sjen, it ferhaal fan de dei, reaksjes fan skippers en in sfearferslach út it wedstriidplak. Einredakteur Janjelle Ringnalda: “Ferline jier diene we yn Fryslân Hjoed ferslach fan it skûtsjesilen. Sa’n grut Frysk evenemint fertsjinnet lykwols in eigen programma. Op dizze wize is it ek better te finen foar ús sjoggers, sawol op telefyzje as online.” De presintaasje leit by de SKS-wedstriden yn hannen fan Roelof Lousma en by de IFKS-wedstriden presintearret Afke Boven.

It wedstriidferslach is alle dagen om 18.50 nochris los te sjen op telefyzje.

Fan start oant finish op telefyzje

Fan sneon 27 july ôf is it skûtsjesilen alle wedstriiddagen live te sjen by Omrop Fryslân op telefyzje. Fan start oant finish is de wedstriid folslein te folgjen mei streekrjocht kommentaar. By de SKS wurdt it kommentaar fersoarge troch skipper en mearfâldich kampioen skûtsjesilen Eelke Dykstra en Omrop Fryslân-ferslachjouwer Freark Wijma. By de IFKS leveret Eelke Dykstra it kommentaar tegearre mei Simone Scheffer fan Omrop Fryslân.

Online is it programma ek gewoan te folgjen fia Omropfryslan.nl/live. Op radio fersoargje Geartsje de Vries en Gjalt de Jong it kommentaar.

It skûtsjesilen by Omrop Fryslân

14:00 oere: it skûtsjesilen live by Omrop Fryslân op telefyzje

18.20 oere: ‘Skûtsjesilen 2019’ mei Roelof Lousma en Afke Boven

18.50 oere: it wedstriidferslach by Omrop Fryslân op telefyzje

Op radio is it skûtsjesilen alle dagen fan 14.00 oere ôf te folgjen yn de deistige programma’s. Online is it te folgjen fia Omropfryslan.nl en de Omrop-app.