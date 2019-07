Nij monumint foar ynter-Fryske gearwurking

Explore the North 2019 yn East-Fryslân

Op sneon 29 juny 2019 hat de Jongfryske Mienskip mei it Westfries Genootschap (NH), it Seelter Buund (Sealterlân) en Die Friesen (East-Fryslân) yn Ihlow (East-Fryslân) in monumint presintearre ta oantinken oan Redbad en syn dream. It ynter-Fryske kollektyf wol bettere en bredere ynter-Fryske gearwurking, krekt sa’t Redbad by syn libben de Friezen ferienigje woe. Dit jier is it eksakt 1300 jier lyn dat de romrofte kening Redbad (679-719) stoarn is.

Foar it jierlikse evenemint Explore the North waard dit jier it Ostfriesisches Landesmuseum (it Eastfrysk Museum) yn Emden en it kleaster Ihlow oandien. De reden om foar it kleaster Ihlow te kiezen as plak fan it monumint lei foar de hân. Yn it jier 1324 waard it „Totus-Frisiae-segel“ troch it kleaster Ihlow brûkt as segel fan it Upstalbeam-bûn. Dêrmei waard Fryslân tusken Fly (de hjoeddeistige Iselmar) en Wezer as ien mienskiplik lân besegele. Ihlow wie yn de lette midsiuwen de kânselerij fan de Upstalbeam en it segel symbolisearret, krekt as Redbad, de krêft fan ynter-Fryske gearwurking en ienriedigens.

Mei de jierlikse Explore the North wol de Jongfryske Mienskip ynfolling jaan oan de wurden fan de oprjochter, skriuwer en dichter Douwe Kalma, dy’t ek mear ‘Explore the North’ hawwe woe. Hy fûn it wichtich om oer de provinsjegrinzen hinne te sjen en de ferkenning, ferbining en ferbreding fan it grutte Fryslân oan te gean.

Neffens foarsitter Chris van Hes fan de Jongfryske Mienskip binne dy saken noch hieltyd fan belang: “As wy nei de takomst sjogge mei de enerzjytransysje, sirkulêre ekonomy en kulturele autonomy, dan sjogge wy kânsen yn in groeiende Europeeske Uny. Wy moatte dat as provinsje Fryslân wol yn breder ferbân oppakke. Mei elkoar kinne wy dan ek in earlike ferdieling fan gasbaten ôftwinge.”