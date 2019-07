Nederlânske media skouderje Welske rop om ûnôfhinklikens

De Nederlânske media hawwe der gjin omtinken oan jûn, safier’t wy neigean koene: de demonstraasje foar in ûnôfhinklik Wales fan dit wykein.

Sneon rûnen tsientûzen minsken mei yn in optocht troch Caernarfon. Hja easken dat Wales him losmeitsje soe fan de rest fan it Feriene Keninkryk. Der hat altyd wol in Welske ôfskiedingsbeweging west, mar sûnt it regear fan it Keninkryk ta de Brútstap besletten hat, is de rop om ôfskieding lûder wurden. Yn maaie wie der yn Caerdydd/Cardiff ek al in grutte demonstraasje foar ûnôfhinklikens.

De demonstraasjes binne organisearre troch de organisaasjes YesCymru en AUOB Cymru. Sion Jobbins, foaroanman fan YesCymru, sei sneon yn in taspraak: “Guon minsken sizze dat men de polityk yn Londen feroarje kin. Dat is net sa. De Brútstap is in nasjonalistyske steatsgreep dy’t brûkt wurdt om Wales syn macht ôf te nimmen en dy nea wer werom te jaan.”