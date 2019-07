Yn in hûs yn Stiens hat de plysje tiisdei twa stoflike omskotten fûn. De plysje tocht earst dat it gie om slachtoffers fan koalmonoksidefergiftiging, mar dat blykt net it gefal te wêzen.

De Regnerus Falcostrjitte, dêr’t it hûs stiet, is tichtset, om’t de resjezje ûndersyk docht. Ynearsten giet dy net út fan in misdriuw, mar dêr wurdt al ûndersyk nei dien.