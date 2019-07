Minsken op it spoar smiten yn Frjentsjer en Dútslân

Op it stasjon fan Frjentsjer is snein in man slim mishannele en dêrnei op it spoar smiten. Hy hat swiere ferwûnings oprûn. “Gelukkig reed er geen trein”, seit in wurdfierder fan ‘e plysje. In njoggentjinjierrige ynwenner fan Ljouwert is fêstnommen. De plysje siket tsjûgen fan ‘e misdie.

Yn Dútslân binne ferline wike twa minsken omkommen trochdat se foar de trein smiten waarden. Yn Frankfurt am Main smiet in man in frou en har soan op ‘e raljes. De achtjierrige jonge waard troch de trein deariden. Yn Voerde treau in drugsbrûker in 34-jierrich frommeske foar in oanstoarmjende trein, neffens tsjûgen sûnder oanlieding. Beide dieders binne fêstset.