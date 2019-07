Maarten van der Weijden gast Kommissaris by rûtebesprek SKS

Sneontemoarn is de alvestêdeswimmer Maarten van der Weijden by de earste skûtsjedei fan de SKS de gast fan de kommissaris fan de Kening. Hy sil ek by it rûtebesprek wêze dat yn it Teehûs te Grou holden wurdt.

Middeis giet er mei de kommissaris de Pikmar op, dêr’t de earste kompetysje holden wurdt. De kommissaris nûget alle jierren in gast út om de earste skûtsjedei mei te belibjen. Ferline jier wie dat minister Bruno Bruins van Sport.