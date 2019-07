Kultureel plan foar gleone dagen

It Frysk Museum yn Ljouwert komt mei in kultureel arranzjemint spesjaal foar minsken dy’t it te waarm fine om te wurkjen en it thús ek net úthâlde. Sokken kinne allinne hjoed en moarn foar € 25,– genietsje fan in kompleet programma yn de koelte (19o) fan it museum, fan Slieker Film en fan Kafee Thús, dêr’t se mei in eigenmakke smoothie en de lekkerste oranjekoeke fan Ljouwert betsjinne wurde.

It arranzjemint is ek op te splitsen yn museum-yntree € 12,50, kafee € 4,75 en Slieker € 7,75. Bern oant en mei 18 jier betelje neat en krije fergees in spannende speurtocht.

Yn it museum is yn Éric Van Hove: Fenduq de foarútgong fan de Fryske Motor te besjen. Yn Neo to love binne de grutskalige kollaazjeskilderijen fan Neo Matloga noch krekt te bewûnderjen. Yn Slieker Film spylje de spektakulêre dokumintêre Apollo 11 en de muzikale romantyske komeedzje Yesterday, mei singer-songwriter Jack. Freedtejûn draait Le Jeune Ahmed foar it lêst.