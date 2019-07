Yn Nederlân is it ferskuorrende hjit, mar yn it Belzelân is it jit in stikje gleonder. Foar it alderearst wurdt by de Bels koade read foar temperatuer ôfkundige. Oan ‘e kust jild lykas yn it grutste stik fan Nederlân koade oranje. Yn de rest fan it Belzelân is koade read fan krêft. Mei’t it Belgyske waarynstitút KMI ferwachtet dat it fan ‘e middei wat ôfkuollet, wurde gjin spesjale maatregels nommen.

Mocht de waarmte oanhâlde, dan wurdt yn België in needplan útfierd. Dat hâldt yn dat de oerheid wetter útdielt by files, dat grutte eveneminten ferbean wurde en dat oerheidsgebouwen iepensteld wurde as skûlplak foar de waarmte.

Foar Nederlân jildt ynearsten foar woansdei en tongersdei de folsleine dei koade oranje, útsein op ‘e Waadeilannen, dêr’t koade giel fan krêft is.