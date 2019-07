Keunstreis nei Otterlo en Laren

De kommende keunstreis fan Museum Belvédère op freed 6 septimber giet earst nei it Kröller-Müller Museum yn Ottero, dêr’t in besite brocht wurdt oan de útstalling fan Bram Hammacher: Het begin van een nieuwe wereld. De ontwikkeling van de moderne skulptuer. Klik hjir foar in filme ympresje. De middeis stiet in besite oan it Museum Singer Laren op it programma.

Hammacher wie fan 1947 oant 1963 direkteur fan it Kröller-Müller Museum. Hy stiet te boek as de betinker fan de byldetún. Yn in kombinaasjerûnlieding wurde troch him oankochte bylden toand yn de byldeseal, wylst der ek omtinken is foar de bysûndere skilderkeunst út de museumkolleksje. Dêrneist is der gelegenheid om in kuiertocht troch de byldetún te meitsjen.

Nei it middeisiten op lokaasje wurdt in besite brocht oan Museum Singer Laren, foar de eksposysje Weer en wind in kunst en poëzie. In útstalling oer 400 jier waar, mei wurk fan Avercamp oant Willink.

De fan oarsprong Fryske keunstner Robert Zandvliet ûntbrekt ek net mei syn resinte wurk IJsberg út 2018. Op de wanden binne fragminten fan gedichten te lêzen út de publikaasje 100 jaar gedichten en 100 jaar gezichten, dy’t ta gelegenheid fan de útstalling útbrocht binne. In begeliedende audiotour is ynsprutsen troch Edwin de Vries. Tagelyk mei de eksposysje is der in presintaasje oer it wurk fan wittenskipper en waarman Peter Kuipers Munneke. Under de busrit wurdt fierdere ynformaasje oer de beide útstallings jûn.

Kosten fan de kunstreis

De kosten binne € 69,- alles ynbegrepen, foar wa’t yn it besit is fan in Museumkaart. Foar wa’t gjin Museumkaart hat, binne de kosten € 96,-. De tiden binne ûnder foarbehâld.

Programma

08.00 oere ûntfangst mei kofje of tee yn Museum Belvédère

08.30 oere ôfreizgje nei Otterlo*

11.00 oere rûnlieding Kröller-Müller Museum

13.00 oere middeisiten op lokaasje

13.45 oere ôfreizgje nei Laren

14.30 – 15.00 oere oankomst yn Singer Laren, besite op eigen gelegenheid

16.30 oere ôfreizgje nei It Hearrenfean

18.00 oere oankomst by Museum Belvédère

* ekstra opstapmogelijkheid by McDonald’s yn Meppel om 9.00 oere hinne.

Takenning fan de beskikbere plakken bart op folchoarder fan oanmelding. Fol = fol. Oanmelde kin fia de link hjirûnder. Jo kinne ek skilje (0513 – 644990) of in mail stjoere nei info@museumbelvedere û.f.f. namme, adres, postkoade, wenplak en telefoannûmer. As jo twa persoanen fia de webside oanmelde, dan ek twa oanmeldformulieren ynfolje.

Oanmelde foar de keunstreis.