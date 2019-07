Katalanen op ‘e bres foar plysjes fan Guardia Civil

Katalanen meitsje har soargen oer de Guardia Civil, de nasjonale Spaanske plysje. Neffens de Katalaanske krante El Mon is it skandalich yn hokfoar omstannichheden oft de plysjes ûnderbrocht binne.

De soarch is ûnferwachte, want de relaasje tusken de Guardia Civil en de Katalaanske befolking is net altyd like goed. It plysjekorps komt faak yn it nijs, om’t it him net oan ‘e taalwetten hâldt en Katalaanskpraters lestichfalt. Fierders hat de Guardia Civil in grutte rol spile by de machtsoername troch Madrid nei it ûntbinen fan it Katalaanske parlemint yn 2017.

De plysjes dy’t faak út hiele oare streken komme, binne yn Kataloanië ûnderbrocht yn gleonhjitte kazernes sûnder airconditioning. Hja sliepe wikenlang mei trije man tagelyk yn in lyts keammerke, de stroom falt hieltiten út, der is gjin waarm wetter en it oansluten fan in fentilator is ferbean, om’t it elektrisiteitsnetwurk dan oerbelêste rekket. Waskjen is der net mooglik, sadat de plysjes sels in oplossing betinke moatte om oan skjinne klean te kommen.