Katalaanske presidint Torra jout Spaanske justysje lange noas

Fjirtjin dagen lyn berjochte It Nijs oer de ferfolging fan de Katalaanske presidint Joaquim Torra troch de Spaanske justysje. Torra wurdt derfan beskuldige dat er wegere hat om giele linten fan oerheidsgebouwen te ferwiderjen. Dy binne in symboal fan de Katalaanske ôfskiedingsbeweging.

Torra hat dêr in boete fan 8500 euro foar krige. Dy sil er lykwols net betelje, sa hat er moandei sein. “Alle kearen as de frijheid fan mieningsutering bestraft wurdt, dan werhelje wy it boadskip”, die er te witten. It Katalaanske regear sil yn berop tsjin de feroardieling.