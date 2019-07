Jeugdtoernoai Frysk damjen yn Italië

Freed 5 july giet in ploech fan 10 jeugddammers nei Aosta yn Italië foar in ynternasjonaal toernoai Frysk Damjen. De ploech stiet ûnder lieding fan Sjouke Attema fan ’e Gaastmar. It toernoai is organisearre troch Paolo Faleo, damtrener yn Aosta. Dit is de twadde kear dat Faleo yn Aosta in ynternasjonaal toernoai Frysk damjen organisearret. De earste kear wie yn 2017.

De dielnimmers binne:

Janke Delea (Wommels)

Rauke de Hoop (De Gaastmar)

Feike Wiegersma (De Gaastmar)

Herre Klaas Ykema (De Gaastmar)

Wiebren Ykema (De Gaastmar)

Jurre Spyksma (Boalsert)

Teije Stor (Boalsert)

Aniek Koopmans (Wytmarsum)

Jitze Draaisma (Frjentsjer)

Jack Koopmans (Frjentsjer)

Moandei 8 july komme de spilers wer werom.