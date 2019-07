It wurdt “hels hyt” yn Fryslân. Dat seit waarhistoarikus Klaas Ybema tsjin Omrop Fryslân. “Rekords binne fan alle tiden,” seit er, “mar sjochst de ôfrûne jierren wol dat benammen waarmterekords hiel maklik sneuvelje.” Neffens him is it no by deselde omstannichheden al twa graden waarmer as earder. Yn it suden en easten fan Nederlân kin it simmerdeis fjirtich graden wurde. Yn Fryslân sil 38 graden mooglik wurde. “Kâld waar wurdt seldsum”, seit Ybema.

Klik hjir om it fraachpetear mei Ybema te besjen.