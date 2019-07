It Fryske Gea kriget € 1,5 miljoen foar projekten Waadkust

It Fryske Gea hat € 1,5 miljoen út it Waadfûns tasein krige foar projekten dy’t diel útmeitsje fan it gruttere Waadkustprojekt “Wij en Wadvogels”, dêr’t Fûgelbeskerming de lieding oer hat. Earder hie it ministearje fan LNV al in fearn tasein fan it bedrach dat dêrfoar nedich is. Mei de tasizzing fan it Waadfûns is de begrutting rûn.

“Wij en Wadvogels” is in unyk projekt dat ûntwikkele wurdt troch Vogelbescherming Nederland en ûnderskate oare organisaasjes lykas It Fryske Gea. It doel is it ophelpen fan fûgelpopulaasjes en de natuer fan it Waad. It giet net inkeld om de needsaaklike kwaliteitsferbettering fan it Waad foar briedende, rêstende en foerazjearjende fûgels, mar ek om it útwreidzjen en ferbetterjen fan mooglikheden foar natuer- en fûgelrekreaasje. Dat bart mei it ynskeakeljen fan de wittenskip

Foar Fryslân binne projekten foarsjoen by Paesens-Moddergat, Ferwert, Blije Bûtendyks en De Westhoeke. Takomme jier wurde de projekten útwurke yn ’e mande mei omwenners en organisaasjes dy’t dêr belang by hawwe.