Hynstedobbe Marrum kriget keunstwurk

Woansdei 17 july wurdt midden yn de hynstedobbe by Marrum in fotokeunstwurk fan visual artist Marcel van Luit ynstallearre. It sil diel útmeitsje fan de kuierrûte Dobbehynders – in inisjatyf fan Sense of Place, It Fryske Gea en Doarpsbelang Marrum – en it fertelt it ferhaal fan de hûndertfyftich hynders dy’t yn 2006 nei in swiere stoarm ynsletten waarden op de râne fan de dobbe op it Noarderleech.

Der is efter de seedyk in kuierrûte fan sân kilometer oanlein. Dy bringt it ferhaal fan de hynders en de amazônen ta libben. It keunstwurk yn de Ozingadobbe is strak fan de râne fan de dobbe ôf te besjen. It is prachtich lânskiplik ynpast.

Utwaaie efter de seedyk by Marrum

De rûte begjint by it Timpeltsje fan Ids Willemsma en is werom te kennen oan de hoefizers op ’e grûn, in keunstwurk fan Machiel Braaksma. Yn it briedseizoen (15 maart – 15 july) is de rûte sletten. Op 30 augustus is de offisjele iepening fan it fotokeunstwerk, mar wa’t dat wol is tige wolkom by it ynstallearjen dêrfan. Dat is woansdei om healwei tsienen hinne.