Huzen mei in ferhaal. Eksposysje yn Blauhús

Yn de Gerben Rypma Keamer fan kafee De Freonskip yn Blauhús is fan july oant oktober in útstalling ynrjochte fan tolve unike ferhalen út de buert fan Blauhús.

It âldershûs fan Sibbele Hylkema is dêr ien fan. Sibbele gie yn it begjin fan de sechstiger jierren as Fransiskaan nei de missy yn Nederlânsk Nij-Guinea. In oar ferhaal is hoe’t it Senserhûs oan de Himdyk by in publike ferkeaping yn 1837 yn hannen kaam fan in rike roomske boer. Der wurdt ek ferhelle wêrom’t in boerepleats nei de wettersneedramp fan 1825 de namme Meervliet krige.

By guon ferhalen is in boek útbrocht. Dy lizze op de lêstafel of se binne te keap. Foar nije ferhalen is der in skriuwtafel en in brievebus.

Neffens de Gerben Rypma Stichting, dy’t de útstalling organisearret, hat elk hûs ferhalen; ferhalen oer spannende, fertrietlike, ymposante, moaie of soms saaie barrens. Alle huzen hawwe in ferhaal dat de muoite fan it fertellen wurdich is.

De útstalling duorret fan 6 july oant en mei 13 oktober 2019 en is iepen fan tiisdei oant en mei sneon fan tolven oant achten en sneins fan twaen oant achten. Klik op Eksposysje Gerben Rypma Stichting foar mear ynformaasje.

De tagong is fergees.