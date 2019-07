Hoe makkest in auto geskikt om yn te kampearen?

Akke Gerlsma is in Friezinne dy’t graach yn ‘e natoer kampeare mei. Hja hâldt der ek in weblog oer by. Mei har broer hat se in bestelautoke sa omboud dat er as kampearwein brûkt wurde kin. Broer en sus moasten benammen it probleem oplosse dat de auto te lyts wie om langút yn te lizzen. Dêr hawwe se lykwols in tûke oplossing foar fûn. Op ynternet litte se mei foto’s sjen hoe’t se it oanpakt hawwe.

