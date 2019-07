Henk Otten út FvD set

It Forum voor Democratie hat Henk Otten, ien fan de oprjochters, út de partij set. De partij hat buorkundich makke dat Otten fertocht wurdt fan fraude. Hy gie earder al oer de tonge, om’t er in taast yn ‘e kas dien hawwe soe.

Dat wie fan dy gefolgen dat er dien krige as ponghâlder en fraksjefoarsitter yn ‘e Earste Keamer. Hy waard lykwols al Earste Keamerlid foar it FvD.

“De externe accountant heeft geconstateerd dat er geen deugdelijke administratie is gevoerd in 2018”, docht it FvD te witten. Otten hat neffens de partij jild betelle oan ien dy’t dat jild wilens werombetelle hat. Otten ûntstriidt dat er skuldich is en neamt de beskuldigings ‘smaad’.