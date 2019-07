Heger berop sneldykblokkearders yn septimber

Njoggentjin fan de saneamde ‘sneldykblokkearders’ binne yn berop gien tsjin harren feroardieling. It giet om njoggentjin fan de 34 minsken dy’t yn novimber 2017 it ferkear tsjinhâlden op sneldyk A7 by de Jouwer. Dêrmei woene hja foarkomme dat bussen mei antyswartepytdemonstranten trochreizgje koene nei Dokkum ta, dêr’t Sinteklaas ûntfongen waard.

De blokkearders krigen fan de rjochten taakstraffel. Fyftjin fan harren leine har derby del. De rest gie yn heger berop. De beropssaak tsjinnet op 24, 25, 26 en 27 septimber. Abbekaat Tjalling van der Goot, dy’t de measte fertochten bystiet, tinkt dat it yn trije dagen wol klear wêze kin.

De swierste straf wie foar Jenny Douwes. Hja hie op Facebook ta de blokkade oproppen en waard foar stokeljen feroardiele ta de heechst mooglik straf: 240 oeren tsjinstferliening. Okkerdeis die út gemeentlike dokuminten dy’t de organisaasje Jongryske Mienskip opfrege hie bliken dat de plysje rekken hâlde mei in oanslach by de Sinteklaasyntocht. It Nijs berjochte dêr doe oer. Kerst Huisman, ien fan de leden, skreau doe op Facebook: “Als dat stuk al dadelijk vrij was gegeven was de kans heel groot geweest dat de rechter in het grote proces in Leeuwarden tot een heel andere uitspraak was gekomen. Ik acht het zelfs niet uitgesloten dat Jenny en een groot aantal anderen dan zouden zijn vrijgesproken.”