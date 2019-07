Gretchen Grosser is ferstoarn. Hja wie ien fan de grutste foarfjochters fan it Frysk yn it Sealterlân, de Frysktalige feankoloanje tusken Leer en Kloppenburch.

Gretchen Grosser, dy’t ek de nammen Margaretha Grosser en Gräitjen Grosser brûkte, hat har hiele libben yn it doarp Roomelse wenne. Hja hat jierrenlang Sealterfryske bydragen skreaun foar it regionale deiblêd Nordwest-Zeitung. Se hat in grut tal boeken yn it Sealterfrysk oerset, wêrûnder klassike berneboeken lykas Die litje prins en samlingen fan bekende ferskes. Sels hat se ek boeken skreaun, lykas it berneboek Sienke Koodiegel fertäld. De Nordwest-Zeitung joech har begjin dit jier foar har folslein wurk de titel ‘Frou fan it jier 2018’.

De skriuwster wie al in skoft siik. Hja is sneontejûn yn ‘e âldens fan 84 jier ferstoarn. Hja wurdt fan de neiste sibben te hôf brocht.