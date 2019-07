Gjin ijsko’s yn ‘e fodze stekke

Fansels is it gleon dizze wike, mar it is dêrom noch net in goed idee en stek in iislolly yn ‘e skjidde. Dy warskôging jout de Britske útjefte fan ‘e fergeze krante Metro.

De krante berjochtet fan in Britsk frommes dat sa waarm wie dat se teriede waard en stek in ijsko ûnder de skelk. Dat kaam net goed. Soks docht sear. It weefsel fan ‘e fodze is net makke foar temperatueren ûnder it friespunt. Metro hellet kondoomfabrikante Sarah Welsh oan, dy’t ornearret dat ijsko’s yn ‘e fodze liede kinne ta fjurrigens, pine en weefselskea. Frou Welsh seit dat it om ‘e hygiëne hoe dan ek net sa tûk is en stek iterij yn ‘e skjidde, mei’t dêr ynfeksjes fan komme kinne.

Frou Welsh leit út dat sûker tige min is foar it slymflues yn ‘e skjidde. Fierders kin der in stik fan ‘e ijsko ôfbrekke en dy kin dan poater reitsje yn it ûnderliif. Dat fielt raar en it kin ek gefaarlik wêze.

Dy’t de waarmte net treast is, seit frou Welsh, kin sêfts mei iisblokjes op ‘e hûd ompiele of ûnder de kâlde brûs stappe, mar guod yn it skamdiel triuwe is nea net tûk.

