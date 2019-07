Fryske foardrachtswedstriid foar net-Fryske dichters

Foar it sechtichjierrich bestean fan stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum organiseaje Tresoar en Poetry Slam 058 in bysûndere foardrachtswedstriid. Trije dichters dy’t oars net yn it Frysk dichtsje krije de kâns om as ûnderdiel op de feestmiddei op 14 septimber in eigen Frysk gedicht foar te dragen.

Dy trije dichters krije by it dichtsjen en foardragen stipe fan in Fryske dichter. De gedichten wurde op 14 septimber yn it Frysk foardroegen.

Der is in fergoeding beskikber en it winnende duo mei syn gedicht foardrage yn OBE: it poadium foar literatuer, keunst en taal yn Ljouwert.