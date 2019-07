Feterane-automobylklup Roadstar by Kening State

Op snein 14 july sil de feterane-automobylklup Roadstar in besite bringe oan wensoarchlokaasje Kening State yn Frjentsjer. De bewenners kinne in ritsje meitsje yn in echte oldtimer.

By it Oldtimerevenemint yn Frjentsjer sil de klup by Kening State lunsje. Elkenien is wolkom om de auto’s te besjen. Bewenners en personiel krije de mooglikheid om in ritsje te meitsjen. De auto’s komme om 10.00 oere hinne oan en gean om 15.30 oere hinne wer fuort.

De feterane-automobylklup Roadstar is oprjochte yn 1996. It is in feriening foar eigners fan oldtimers dy’t foar 1950 fabrisearre binne. It doel fan de klup is it ynstânhâlden en befoarderjen fan de konservaasje en restauraasje fan antike automobilen. Dêrneist organisearje se demonstraasje-, toer- en oare ritten.

It adres fan Kening State is Kening State 1 yn Frjentsjer.