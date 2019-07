Fertroulik: oanslach by Sinteklaasyntocht Dokkum wie ‘oannimlik’

De oerheid gie derfan út dat der by de Sinteklaasyntocht yn Dokkum yn 2017 in “aannemlijke waarschijnlijkheid” op in oanslach wie. Dat skriuwt de Ljouwerter Krante. De organisaasje Jongryske mienskip hie de ynformaasje opfrege by de gemeente Noardeast-Fryslân.

De Jongfryske mienskip hat dat dien om Jenny Douwes te stypjen. Hja hie fia Facebook oproppen om de bussen tsjin te hâlden mei minsken dy’t by de yntocht yn novimber 2017 tsjin Swarte Pyt demonstrearje woene. Frou Douwes is earder feroardiele foar dy oprop, mar hja is tsjin de útspraak yn berop gien. Ynformaasje oer de yntocht kin moolk fan foardiel wêze foar frou Douwes en de oare ‘blokkear-Friezen’.

De gemeente woe lykwols net alle ynformaasje jaan. De Jongfryske mienskip fierde dêr tongersdei in rjochtssaak oer. It die lykwols bliken dat Noardeast-Fryslân de ynformaasje oer de terroristyske driging ek net buorkundich meitsje mocht hie.

Kerst Huisman is ien fan ‘e leden fan de Jongfryske Mienskip dy’t by it proses wiene. Hy skriuwt op Faceboek: “Als dat stuk al dadelijk vrij was gegeven was de kans heel groot geweest dat de rechter in het grote proces in Leeuwarden tot een heel andere uitspraak was gekomen. Ik acht het zelfs niet uitgesloten dat Jenny en een groot aantal anderen dan zouden zijn vrijgesproken.”