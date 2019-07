Facebook warskôget It Nijs: bleate neandertalerpop mei net

Fan ‘e moarn is op It Nijs in artikel ferskynd oer de iere skiednis fan de homo sapiens, de moderne minske. Lykas wenst waard op Facebook en Twitter in link nei it artikel pleatst. Facebook hat de link lykwols ferwidere. De link op it Facebookakkount mei in karút út artikels fan ‘e dei waard ek weihelle. De reden: de ôfbylding dy’t derby stie.

By it stik, dat gie oer de útkomsten fan resint wittenskiplik ûndersyk, stie nammentlik in foto fan in pop dy’t in neandertaler foarstelt, in minskesoarte dy’t ek dna benefterlitten hat yn de minsklike stambeam. De pop hie gjin klean oan en dat mocht net fan Facebook. Der soene minsken oanstjit oan nimme kinne, sa wie it berjocht en Facebook moast foar eltsenien ‘feilich’ wêze. Soe der noch in kear wat op Facebook set wurde dat yn striid wie mei de regels fan Facebook, dan soe it akkount fan It Nijs tydlik blokkearre wurde.

Hjir kinne jo it artikel lêze en in plaatsje besjen dat derby heart.