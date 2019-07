Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (77)

Yntocht yn Jeruzalem en it Foarhôf fan ’e Heidenen

As wy ticht by Jeruzalem binne, by Betfage en Betanië, tsjin de Oliifberch oan, stjoer ik twa learlingen foarút mei de opdracht:

“Gean nei it doarp ta hjir rjocht foaroer en sa gau as jim dêr binne, sille jim in ezelsfôle fine, dêr’t noch nea ien op sitten hat. Meitsje dy los en bring him hjir.” De twa rinne der hinne en fine de fôle, dy’t se meinimme nei my ta. Se lizze har klean deroerhinne en ik gean derop sitten. In protte lju lizze har klean oer de dyk, en oaren tûken mei blêden dy’t se fan ’e beammen ôfbrekke. En de lju dy’t foar my út en efter my oan rinne, sjonge:

Hosanna! Hosanna!

Seinige wa’t komt, út namme fan de Hear.

Seinige wat komt, it keninkryk fan ús heit David.

Hosanna, ferlos ús no, Alderheechste!

Ik kom oan yn Jeruzalem en gean de timpel yn. As ik yn it Foarhôf fan ’e Heidenen bin, sjoch ik hoe respektleas oft de autoriteiten omgeane mei de net-Joaden dy’t der komme om God ear te bewizen. Dan stjoer ik elkenien fuort dy’t dêr yn it Foarhôf keapet en ferkeapet. Ik kear de tafels fan ’e jildwikselders om en de stuollen fan ‘e doweferkeapers. En ik lit net ta dat ien wat oars as himsels en syn offer meinimt ta de timpel yn. Ik lis it út oan de learlingen en sis:

“Stiet yn it boek Jesaja net skreaun:

Myn hûs sil in hûs fan gebed

foar alle folken wêze.

Mar wat ha sy derfan makke? In rôversnêst!”

De timpelautoriteiten hearre dat en se stinne derop om hoe’t se my ombringe kinne, want se binne bang fan my. En in protte lju binne kjel wurden fan myn boadskip. As it let op ’e dei is, gean ik de stêd wer út nei Betanië ta, mei myn freonen.

