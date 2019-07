Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (75)

De figebeam nimt grûn yn beslach

In figebeam groeit no al jierren mar draacht gjin frucht. De eigener seit tsjin ’e túnman:

“Set de bile der mar yn. Dat ding hat lang genôch romte ynnommen yn myn tún.”

Mar de túnman seit:

“Och, lit him noch mar efkes stean. Dan jou ik him wat ekstra dong en wetter en miskien dat er it oare jier frucht draacht.”

En dan mei de nutteleaze figebeam noch efkes stean bliuwe. Hy sil frucht drage. Of hy sil stjerre sûnder frucht droegen te hawwen, sûnder godsfrucht. Wat silst no dwaan, jonge?

De foargeande ôfleveringen binne fan 3 febrewaris 2018 ôf hieltyd op sneon op It Nijs publisearre.

Mear ynformaasje oer Roman fan in hielmaster is te finen op https://www.elikser.nl/roman-fan-in-hielmaster-roman-van-een-geneesheer.htm.